Maltempo, domani allerta gialla in Calabria

le previsioni

CATANZARO Domani sull’Italia sarà una rimonta dell’alta pressione con residue piogge soltanto sulle regioni del Sud: la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per alcune zone di Campania e Calabria per temporali e rischio idrogeologico. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico sul Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento.