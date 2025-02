Brunori: «Il mio terzo posto è stato sorprendente perché non avevo nessuna aspettativa»

il personaggio

SANREMO Il terzo posto al Festival di Sanremo «è stato sorprendente, perché non avevo nessuna aspettativa. È quando non hai niente da perdere che accadono le cose belle». Così Brunori Sas, terzo classificato al Festival di Sanremo, in conferenza stampa nel roof dell’Ariston. «Mi spiace solo per l’Eurovision – ha scherzato – perché per la mia fisicità avrei potuto portare il mio outfit da parroco». Brunori, rivolgendosi al vincitore Olly e al secondo classificato Lucio Corsi ha detto: «Sono contento per loro due». «La mancanza di donne sul podio – ha poi aggiunto Brunori – mi ha colpito. Io partecipo a laboratori, a “Uno nessuno centomila” ed è un tema. E’ un tema da affrontare tra artisti. Mi ha colpito, e posso solo dire come consolazione che mi sembra che quantomeno è rappresentato un podio che non è assolutamente patriarcale».

