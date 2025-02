Emozioni a non finire al “Partenio”, Crotone beffato al 91’ dall’Avellino

calcio serie c

AVELLINO Brutta sconfitta del Crotone sul campo dell’Avellino. Una gara equilibrata quella giocata tra i campani e i rossoblù di Longo, decisa al 91’ da un gol di Patierno dopo che tre minuti prima Vinicius aveva trovato l’1-1 dopo il vantaggio dei padroni di casa siglato da Rigione. Un ko che allontana i pitagorici dalle zone di vertice della classifica.

Al 2’ Rigione, sugli sviluppi di un corner, va alla conclusione e Sassi blocca. Risponde il Crotone con Tumminello: il suo tiro di sinistro esce di poco. Al 16’ dopo una punizione centrale la palla arriva a De Cristofaro che calcia verso la porta, Patierno si ritrova sulla traiettoria e devia mandando di poco al lato. Nella ripresa la gara si accende immediatamente. Già al 48’ parata eccezionale di Sassi sul tiro ravvicinato di Patierno. Al dalla destra entra in area Lescano, tiro alto sopra la traversa. Entra Murano per Gomez e Silva per Oviszach. Al 66’ Avellini in vantaggio: calcio d’angolo battuto da Palumbo e Rigione davanti a Sassi realizza l’1-0. Al 72’ si fa male Vitale, al suo posto entra Ricci. Al 77’ Tumminello sfiora il pari con un tiro di sinistro a cui si oppone Iannarilli. All’88’ pareggio pitagorico con Vinicius, che raccoglie la spizzata di Tumminello e di destro fa 1-1. Ma non è finita, al 91’ Patierno raccoglie il cross dalla sinistra e riporta l’Avellino in vantaggio. Beffa per il Crotone che al 93’ sfiora il nuovo pari con un potente rasoterra di Marco Tumminello che Ianarilli blocca.

Il tabellino

AVELLINO: Iannarilli; Todisco, Rigione, Enrici, Cagnano; De Cristofaro, Palmiero (19’st Palumbo), Sounas (37’st Rocca); Panico (37’st Russo); Patierno, Lescano (19’st D’Ausilio). A disp.: Marson, Pizzella, Cionek, Manzi, Armellino, Zuberek. All. Riccio (Biancolino squalificato)

CROTONE: Sassi; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius; Vitale (29’st Ricci), Tumminello, Oviszach (17’st Silva); Gomez (17’st Murano). A disp.: D’Alterio, Martino, Cocetta, Piras, Rispoli, Armini, Cantisani, Vilardi, Stronati, Barberis. All. Longo

ARBITRO: Ubaldi di Roma 1

MARCATORI: 21’st Rigione (A), 43’st Vinicius (C), 46’st Patierno (A)

NOTE: ammoniti Di Pasquale (C), Panico (A), Guerini (C), Vinicius (C), Stronati (C).

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato