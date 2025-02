Torre Annunziata, carabinieri salvano una donna colpita da infarto

la bella storia

TORRE ANNUNZIATA “L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC), esprime il proprio apprezzamento per l’operato dei tre colleghi della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata che, alcuni giorni fa, hanno ridato vita e speranza ad una donna colpita da infarto. L’intervento non solo ha salvato una vita, ma ha anche messo in evidenza l’importanza della formazione in situazioni di emergenza. “Siamo orgogliosi dei nostri colleghi, che ogni giorno si confrontano con situazioni di grande difficoltà e pericolo. I nostri colleghi hanno dimostrato che il valore dell’impegno e della preparazione possono fare la differenza”, ha dichiarato il Segretario Regionale Generale USIC Campania, Giuseppe Longobardi. Il responsabile dell’Area Formazione e Segretario Nazionale USIC, Francesco Di Nuzzo, ha sottolineato come “questo evento ha acceso i riflettori sull’importanza della formazione in pronto soccorso non solo per le forze dell’ordine, ma per tutti i cittadini. Il massaggio cardiaco, una manovra semplice ma fondamentale, può essere appreso da chiunque. Situazioni simili a quella vissuta da questa donna possono verificarsi in qualsiasi momento e, quindi, conoscere le tecniche di emergenza può rivelarsi vitale per salvare una vita. In assenza di un intervento tempestivo, la storia di questa donna avrebbe potuto avere un tragico epilogo. Grazie alla prontezza e alla dedizione dei tre carabinieri, oggi possiamo dire che un’altra vita è stata salvata. Un esempio di eroismo quotidiano che merita di essere ricordato e celebrato”.

