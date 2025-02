Tris della Juve Stabia, crollo Cosenza al “Menti”. La serie B si allontana sempre di più

calcio serie b

CASTELLAMMARE DI STABIA La Juve Stabia batte il Cosenza e centra la seconda vittoria casalinga consecutiva con aggancio del Catanzaro in quinta posizione. Crolla invece il Cosenza, sempre più ultimo in classifica, anche se la squadra di Alvini può recriminare per un paio di occasioni da gol clamorose mancate e per alcune decisioni arbitrali discutibili (su tutti un’entrata pericolosa di Fortini su D’Orazio non sanzionata con il rosso dal direttore di gara). A pesare sono stato però i soliti errori individuali dei silani, alcuni dei quali imbarazzanti. I rimaneggiati gialloblù, dopo aver rischiato di andare in svantaggio su conclusione di Garritano salvata di piede da Thiam, passano in vantaggio alla prima occasione al 45′ del primo tempo con una perfetta ripartenza sull’asse Leone-Piscopo-Adorante conclusa con un preciso rasoterra del bomber stabiese. Il raddoppio arriva due minuti prima del quarto d’ora della ripresa con un preciso destro da circa una trentina di metri dello stesso Adorante, al dodicesimo gol stagionale, che beffa Micai fuori dai pali. All’86’ Fortini cala il tris con un destro in diagonale da sottomisura.

Il tabellino

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam 6.5; Ruggero 6.5, Peda 6.5, Quaranta 6; Andreoni 5.5 (27′ pt Fortini 6.5), Leone 6.5 (44′ st Louati sv), Buglio 6, Rocchetti 6; Piscopo 6.5 (44′ st Maistro sv), Candellone 6.5 (28′ st Meli 6); Adorante 7.5 (28′ st Dubickas 6). In panchina: Matosevic, Signorini, M. Baldi, Fortini, Mosti, Morachioli, L. Sgarbi. Allenatore: Pagliuca (squalificato, in panchina Tarantino 7).

COSENZA (3-5-2): Micai 5.5; Hristov 5.5, Dalle Mura 5.5 (22′ st Venturi 6), Caporale 5.5; Ricciardi 5.5 (14′ st Ciervo 6), Kouan 5 (14′ st Rizzo Pinna 6), Gargiulo 6, Zilli 6 (30′ st Fumagalli 5.5), D’Orazio 6.5; Artistico 6, Garritano 5.5 (22′ st Kourfalidis 5.5). In panchina: G. Baldi, Vettorel, Martino, Charlys, Fumagalli, F. Sgarbi, Ricci, Contiero. Allenatore: Alvini 5.5.

RETI: 45′ pt Adorante, 13′ st Adorante, 41′ st Fortini.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 6.

NOTE: pomeriggio primaverile. Spettatori: 4.445, di cui 232 ospiti. Ammoniti: Thiam, Gargiulo, Ricciardi, Fortini, Kouan, Ruggero, Zilli, Pierobon. Angoli: 4-5. Recupero: 4′; 5′.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato