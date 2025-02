«Ultimi risultati deludenti»: la Pirossigeno Cosenza esonera mister Leo Tuoto

calcio a 5 – serie A

COSENZA La società Pirossigeno Cosenza comunica che «alla luce degli ultimi deludenti risultati, mossa dalla necessità di invertire velocemente la rotta, si vede costretta con grande rammarico a sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra Leo Tuoto. Al tecnico, legato da sempre alla proprietà da sentimenti di reciproca stima e affetto, va un sentito e profondo ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni conditi da grandi successi e trascorsi con grande professionalità, passione e un non comune attaccamento alle sorti del nostro club. Nelle prossime ore sarà comunicato il nome del nuovo allenatore».

