Bonifica del Sin di Crotone, Irto: rimuovere i rifiuti e mandarli altrove

l’emergenza

CROTONE «Va risolto con responsabilità e coscienza il problema della bonifica del Sin di Crotone, che si trascina da troppi anni e che ha colpito molto la comunità locale e il suo territorio». È quanto afferma, in una nota, il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria, il quale ha partecipato al sopralluogo della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, di cui è componente. «È significativo – dichiara Irto – che la Commissione si stia occupando anche della bonifica del Sin di Crotone, su cui vi sono questioni legate alla quantità di scorie contaminate, peraltro da radionuclidi, e alla difficoltà a ottenere le autorizzazioni transfrontaliere. Come Partito democratico ribadiamo che i rifiuti del sito crotonese vanno rimossi presto e trasferiti altrove. Nel tempo i cittadini hanno subito i pesanti effetti economici e sociali dello smantellamento del tessuto industriale di Crotone, con innegabile impatto per l’ambiente e la salute pubblica. Ora servono trasparenza, verità, determinazione e concretezza, che chiediamo per la cittadinanza e il suo futuro. La Regione Calabria, il governo, Eni Rewind e tutte le altre parti interessate devono agire nell’interesse della comunità locale e – conclude il senatore dem – al fine di riqualificare l’area, finora simbolo di un degrado e di un abbandono inaccettabili».

