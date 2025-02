Cosenza e il Cosenza piangono la scomparsa di Salvatore Iaccino

il lutto

COSENZA “Uccello vola”, era il coro che intonavano i tifosi del Cosenza per il loro supporter sempre in prima fila: Salvatore Iaccino. Oggi la notizia della sua scomparsa ha scosso una città intera. Le braccia aperte a simulare il volo e un saltello per atterrare sui gradoni della curva. Un rituale che ha accompagnato per anni il Cosenza, in casa e in trasferta. Anche il Cosenza Calcio ha ricordato il tifoso scomparso, in un post su Facebook. “Da oggi quando guarderemo i gradoni penseremo a te! Ciao Salvatore, continua a volare!”. (redazione@corrierecal.it)