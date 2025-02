Donnici, l’Auditorium delle Vigne “Alessandro Bozzo” rinasce grazie all’impegno bypartisan dei consiglieri

COSENZA

COSENZA Un esempio di cittadinanza attiva e collaborazione istituzionale ha illuminato Donnici, frazione del comune di Cosenza, dove l’Auditorium delle Vigne “Alessandro Bozzo” ha ritrovato la sua piena funzionalità grazie all’intervento dei consiglieri Alfredo Dodaro (minoranza) e Francesco Gigliotti (maggioranza).

L’odissea dell’Auditorium ha avuto inizio nei primi giorni di gennaio, quando le forti raffiche di vento hanno mandato in frantumi due vetrate, lasciando l’edificio esposto alle intemperie. La segnalazione al Comune di Cosenza (Settore 6 – Manutenzione Reti, Impianti ed Edifici – Parco Auto – Cimiteri – Protezione Civile) è stata immediata, ma l’intervento di messa in sicurezza ha tardato ad arrivare.

«Abbiamo dovuto provvedere noi stessi a installare un pannello per proteggere la sala dalla pioggia», racconta il consigliere Dodaro, «ma la situazione è rimasta critica per oltre un mese, con i vetri rotti sul pianerottolo a rappresentare un pericolo per chiunque frequentasse l’Auditorium, specialmente bambini».

Di fronte all’inerzia degli uffici competenti, alle diverse segnalazione, ai disagi, alla poca attenzione alle frazioni, i consiglieri Dodaro e Gigliotti hanno deciso di agire in prima persona. «Durante un sopralluogo con il consigliere Gigliotti, abbiamo constatato l’urgenza di intervenire», spiega Dodaro. «Così, ci siamo rimboccati le maniche e provveduto a sostituire le vetrate e a far rimuovere i vetri rotti». Un gesto concreto che ha restituito dignità e sicurezza all’Auditorium delle Vigne “Alessandro Bozzo”, un luogo di aggregazione importante per la comunità di Donnici. L’iniziativa dei consiglieri Dodaro e Gigliotti rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra istituzioni e cittadini possa superare le difficoltà e portare a risultati tangibili per il bene comune.