“L’evoluzione del Farmacista: Il cammino del Samurai”: l’8 marzo il congresso

CATANZARO “Come da tradizione, anche quest’anno si svolgerà il consueto congresso annuale dal titolo: “L’evoluzione del Farmacista: Il cammino del Samurai”. Un titolo evocativo e affascinante, che ben rappresenta le sfide e le trasformazioni che caratterizzano la nostra professione”. È quanto afferma il dottor Francesco Lucia, segretario di Federfarma Catanzaro. “Il farmacista moderno deve possedere molteplici qualità, tra cui due fondamentali: etica e professionalità. Proprio come il Bushido, il codice d’onore dei samurai, questi principi devono essere applicati con rigore e costanza nel nostro lavoro quotidiano, sia nel rapporto con i clienti che nell’interazione con tutti i professionisti coinvolti nella filiera farmaceutica – afferma ancora Lucia -. Per affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione, è imprescindibile un aggiornamento costante. Lo sviluppo di nuove competenze rappresenta un pilastro fondamentale per migliorare la qualità del servizio, garantendo un modello organizzativo innovativo e all’avanguardia, in linea con gli standard europei”. “Tuttavia, l’innovazione e la preparazione tecnica non devono mai farci dimenticare la componente umana del nostro lavoro. La capacità di ascolto e il buon consiglio, spesso, si rivelano più efficaci di qualsiasi medicinale, facendo la differenza nel supportare i pazienti che si rivolgono a noi con fiducia – conclude il dottor Lucia -. Unendo queste qualità a una solida competenza manageriale, il farmacista si configura come il samurai moderno, pronto ad affrontare con determinazione ogni sfida professionale, percorrendo con coraggio la propria “via del guerriero”, non solo in senso metaforico. Vi aspettiamo numerosi l’8 marzo per condividere insieme questa esperienza di crescita e confronto”.

