Omicidio “Diabolik”, chiesto ergastolo per il killer

il processo

La Procura di Roma ha chiesto la condanna all’ergastolo per Raul Esteban Calderon, il cittadino argentino accusato dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio noto come ‘Diabolik’, ucciso a Roma nell’agosto del 2019 in un agguato di stampo mafioso. L’imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Aleandro Musumeci, è accusato dai pm di Roma di essere l’autore materiale del raid avvenuto nel parco degli Acquedotti nell’estate di sei anni fa.

