Us Acli-iMARCOs, nell’Under League in grande spolvero l’U19 dell’Accademia

futsal

COSENZA Vendemmiate di gol nei campionati Under Us Acli-iMARCOs. In Under 19 gioca solo l’Accademia e il successo sul campo della Ras Team per 4-1 (Siinardi e Spadafora; D’Elia). Classifica: Accasdemia C5 12, Pirossigeno 9, Ras Team 3, Oratorio San Nicola 0. In Under 17 tris secco della Pirossigeno contro Soccer San Pietro, grazie alle reti di Russo (2) e Soliberto. Vittoria di personalità per Bfb Rovito che batte per 5-3 Futsal Morelli (3 Schittzer, Mauro e Cesario; 2 Ciro e Iaconetti). Ma a regalare una pretsazione degna di nota è stata Lattarico che ha battuto Calabria Young per 16 a 3 (8 Perrone, 6 Scigliano e 2 Passarelli; 2 Ojiwato e Crocco). In Under 15 riflettori puntati sulla Pirossigeno che… abbaglia Nuova Celico, battuta per 17 a 2 (2 Riillo, Montagna; 4 Vencia, 4 Frassia, 2 Zicarelli, 2 Jefferson, Turano, Soliberto, Pizzonia, Paparo e Miceli). Pari con gol e spettacolo tra Vog Fagnano e San Nicola, conclusa 6-6 (4 Zaccaria e 2 Giglio; 3 Cozza, 3 Diodato e Laise). Ottima prova di RasTeam contro Città di Fiore, terminata 6-3 (2 Bartucci, Strano, Scrugli, Senatore e Catalano; Panetta, Crivaro e Cozza).