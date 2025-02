la dea bendata

La fortuna bacia la Calabria con il 10eLotto: nel concorso di sabato 15 febbraio, come riporta Agipronews, colpo da 50mila euro a Maierato (VV), nel punto vendita di Via Cavalieri di Vittorio Veneto, grazie a un 9 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 528,4 milioni da inizio anno.