Cisl Magna Graecia: il Gruppo Callipo si conferma lungimirante

l’intervento

CATANZARO La CISL Magna Grecia di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, con il suo segretario generale Daniele Gualtieri, si congratula con il Gruppo Callipo per il traguardo storico raggiunto nel 2024, con un fatturato che per la prima volta in 112 anni ha superato i 100 milioni di euro. “Questo importante risultato – spiega Gualtieri – testimonia la solidità di un’azienda che, pur operando in un contesto economico complesso, ha saputo distinguersi per qualità, innovazione e sostenibilità. Il successo del Gruppo Callipo è il frutto di una visione imprenditoriale lungimirante, ma anche di un modello di relazioni sindacali virtuoso da tempo instaurato con la Cisl, basato sul dialogo e sulla valorizzazione del capitale umano. Le iniziative di welfare aziendale messe in atto negli ultimi anni hanno contribuito in maniera determinante a creare un ambiente di lavoro sereno, favorendo il benessere e il senso di appartenenza dei lavoratori. È evidente come il benessere dei dipendenti si rifletta positivamente sulla produttività aziendale, consolidando la posizione di leadership del Gruppo nel settore. Apprezziamo con grande entusiasmo la scelta del Gruppo Callipo di condividere i successi aziendali con i propri lavoratori, come dimostrato ad esempio dalla recente erogazione del premio straordinario di 800 euro in buoni benzina, segno tangibile di un’azienda che riconosce e valorizza il contributo di ciascun dipendente. Questo approccio rappresenta un esempio virtuoso di responsabilità sociale d’impresa, che auspichiamo possa essere seguito da altre realtà imprenditoriali del territorio. Guardiamo inoltre con particolare favore al piano di investimenti da 10 milioni di euro per il prossimo triennio, volto a rafforzare ulteriormente la competitività e la sostenibilità dell’azienda. La CISL Magna Grecia continuerà a sostenere con convinzione le realtà imprenditoriali che, come il Gruppo Callipo, pongono i lavoratori al centro della loro strategia di crescita”.

