Cosenza-Palermo, parte la prevendita. Il prezzo delle curve torna a 16 euro

calcio serie b

COSENZA E’ attiva dalle ore 18 di oggi, mercoledì 19 febbraio 2025, nelle rivendite autorizzate e online su vivaticket.com e da domani, giovedì 20 febbraio, dalle ore 10 presso lo Store di Via Arabia, la prevendita per la gara Cosenza – Palermo, valida per la ventisettesima giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma allo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” alle ore 15 di domenica 23 febbraio 2025. Torna a 16 euro il prezzo delle curve.

La società silana ha promosso un’iniziativa dedicata alle scuole calcio e alle associazioni che potranno presenziare con i propri giovani tesserati e associati sugli spalti dello stadio San Vito Gigi Marulla. Le scuole calcio e le associazioni potranno aderire all’iniziativa consentendo ai propri iscritti (di età inferiore ai 14 anni) di accedere gratuitamente al settore Tribuna B (iniziativa valida fino al raggiungimento di 900 aderenti).

Prezzi biglietti

Curva Sud “Bergamini”: Euro 16,00 (No Ridotto)

Curva Nord “Catena”: Euro 16,00 (No Ridotto)

Tribuna A: Euro 28,00 (No Ridotto)

Tribuna B: Euro 16,00 (No Ridotto)

Tribuna “Rao” Euro 26,00 Intero – Euro 20,00 Ridotto

Tribuna Rossa Sud “Bruno”: Euro 40,00 Intero – Euro 32,00 Ridotto

Tribuna Blu Centrale: Euro 65,00 (No Ridotto)

*Biglietto “Lupacchiotto”: Under 14: Euro 2,00 Curva Sud “Bergamini” – Curva Nord “Catena”

*Biglietto “Lupacchiotto”: Under 14: Euro 5,00 Tribuna A Max 200 Tagliandi

*Biglietto “Lupacchiotto”: Under 14: Euro 5,00 Tribuna B Max 200 Tagliandi

*Biglietto “Lupacchiotto”: Under 14: Euro 10,00 Tribuna “Raffaele Bruno” Sud Max 60 Tagliandi

*Biglietto “Lupacchiotto”: Under 14: Euro 10,00 Tribuna “Rao” Max 60 Tagliandi

*Biglietto “Lupacchiotto”: Under 14: Euro 15,00 Tribuna Blu Centrale Max 40 Tagliandi

*Si ricorda che il tagliando “Lupacchiotto”, destinato all’under 14, può essere acquistato esclusivamente in abbinamento con il tagliando intero acquistato da un componente dello stesso nucleo familiare dell’utilizzatore under 14.