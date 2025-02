«Pronti a collaborare per accrescere il prestigio della giustizia amministrativa calabrese»

la cerimonia

CATANZARO «Una combinazione di eventi così straordinari con la presenza del presidente del Consiglio di Stato e l’insediamento del nuovo presidente del Tar non si è mai verificato nella storia della giustizia amministrativa in Calabria, una storia che è fatta di una grandissima tradizione giuridica, con il richiamo a Mario Nigro, Antonio Catricalà, Annibale Marini, Costantino Mortati. La Calabria ha dato elementi di grandissimo piano a livello giuridico, magistrati e avvocati, e questo richiamo alla storia e alla tradizione non suoni come un anelito anacronistico in un’epoca in cu vi si guarda con grandissimo favore ai moderni strumenti della tecnologia ai quali guardo con favore. Lo ha detto l’avvocato Oreste Morcavallo intervenendo in qualità di delegato della Società italiana degli Avvocati amministrativisti (Siia) alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar della Calabria a Catanzaro: alla cerimonia, presieduta dal presidente del Tar Calabria Gerardo Mastrandrea, ha preso parte anche il presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti. «Certo – ha aggiunto Morcavallo – la Calabria è una terra di grandi contraddizioni: a una grande tradizione di giuristi si accomunano primati in tema di interdittive antimafia (siamo la seconda regione in Italia), in tema di scioglimenti di Comuni per infiltrazioni mafiose, un aumento esponenziale del ricorso alla Legge Pinto, Comuni importantissimi come il Comune di Cosenza che sono in dissesto finanziario, con organismi straordinari di liquidazione che sono insediati da anni e sono diventati organismi ordinari di liquidazione, con procedure che non vengono definite e che costringono alla sospensione delle procedute esecutive. Un giudizio di ottemperanza che – ha proseguito il delegato Siia – è diventato spesso un comodo ricettacolo delle amministrazioni per ritardare sempre più l’adempimento delle proprie obbligazioni, e questo significa ritardare anche la effettività della tutela giurisdizionale, e su questo colgo la presenza della massima autorità della giustizia amministrativa per ricercare delle soluzioni anche processuali, oltre che legislative, per dare effettività al giudizio di ottemperanza. Non è possibile che rimangano procedure sentenze inottemperate per anni addirittura: questo mina la certezza del diritto e crea un vulnus notevole al cittadino». Per Morcavallo «fare l’avvocato o il magistrato in Calabria non è farlo come altrove, noi abbiamo accettato questa sfida e la accettiamo, e ci sobbarchiamo anche a itineranti trasferte a Roma, avremmo anche potuto anche noi trasferirci a Roma come hanno fatto molti amministrativisti meridionali, ma avremmo dato ulteriore credito a quei tantissimi giovani che sempre più abbandonano la Calabria, con dati sconvolgenti. Abbiamo accettato questa sfida e anche lei, presidente Mastrandrea, ha accettato questa sfida, e noi vogliamo collaborare, vogliamo perpetuare una collaborazione che il presidente Pennetti aveva sublimato e lo ringrazio apertamente. Siamo pronti, non solo e non tanto per adempire a prescrizioni normative o adempimenti istituzionali, ma soprattutto per rinverdire e accrescere il prestigio di questo tribunale e della giustizia amministrativa calabrese». (c. a.)

