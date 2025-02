Tar Calabria, aumenta il contenzioso in sanità e ambiente. Sempre pesante la carenza di organico

la cerimonia

CATANZARO “Sono fiero di essere qui in Calabria, in un territorio molto vitale e in un tribunale che ho trovato in ottime condizioni di efficienza sia a livello di colleghi che di personale amministrativo: spero di dare il mio contributo per cercare di proseguire in questa logica di efficienza e anche di miglioramento di risultati della produttività del nostro lavoro, che è così importante per tutta la collettività”. Lo ha detto il presidente del Tar Calabria, Gerardo Mastrandrea, all’inaugurazione dell’anno giudiziario della giustizia amministrativa. “La priorità – ha aggiunto Mastrandrea – è l’efficientamento e lo sviluppo della tecnologia per cercare di dare un servizio di giustizia sempre più veloce ed efficiente. Certo abbiamo delle situazioni da risolvere come la logistica, la sede del tribunale e anche le carenze di organico soprattutto dei magistrati che devono essere definitivamente risolte perché i numeri non sono molto incoraggianti come trend, per cui non vorrei che l’arretrato aumentasse. E vorrei che si potesse dare un prodotto sempre più adeguato alle esigenze di tutta la collettività”.

L’andamento del contenzioso

Per Mastrandrea nel 2024 si è registrato “un aumento del contenzioso in materia di ambiente, che ormai è un’occasione di sviluppo economico con tutte le energie rinnovabili come il fotovoltaico l’eolico, e un aumento anche del contenzioso nella sanità, nelle concessioni e anche nella sicurezza pubblica. E’ evidente – ha proseguito il presidente del Tar Calabria – che con di fronte all’aumento del contenzioso pur essendo aumentato notevolmente la produttività dei colleghi magistrati abbiamo dei segnali di sofferenza che trovo preoccupanti nel senso potrebbe innescarsi un trend di aumento dell’arretrato che non possiamo accettare per cui dobbiamo cercare di porre rimedio. Sicuramente lavoreremo tutti e di più per cercare di evitare l’aumento dell’arretrato però confidiamo che anche da Roma ci arrivino i necessari rinforzi soprattutto per quello che riguarda il personale di magistratura”. Per quanto riguarda il tema della sede del Tar, Mastrandrea ha evidenziato che “ci sono varie ipotesi, purtroppo tutte le procedure non sono andate a buon fine. Devo ringraziare il mio predecessore Pennetti per il lavoro che ha svolto e per quanto si è dedicato a questo tribunale. Al momento ci sono varie ipotesi tra cui anche quella della permanenza nell’attuale sede però indubbiamente va normalizzata la situazione”. (c. a.)

