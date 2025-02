Galati: «Immenso dolore per la morte del prof. Scambia, eccellenza della ginecologia oncologica»

il ricordo

REGGIO CALABRIA «La scomparsa del Prof. Giovanni Scambia, luminare della ginecologia oncologica e punto di riferimento della medicina italiana è una grave perdita per il Paese. Il Prof. Scambia – prosegue Galati – si è distinto nella sua intensa carriera, dando un incommensurabile contributo alla ricerca oncologica nel campo della ginecologia». Queste le parole del vicepresidente nazionale vicario e commissario Regione della Calabria di Noi Moderati, Giuseppe Galati appresa la notizia della scomparsa del prof. Scambia. «Noi Moderati prosegue Galati – saluta un medico visionario, amato da tutte le sue pazienti a cui ha offerto innovative terapie oncologiche e grande umanità, dedicando la sua carriera alla ricerca e all’innovazione per il miglioramento della diagnosi e il trattamento dei tumori ginecologici, distinguendosi come pioniere nella ricerca in questo campo e aiutando le donne a combattere la malattia. Il Professor Giovanni Scambia ha lasciato un’impronta indelebile nel campo della ginecologia oncologica ed una preziosa eredità di competenza scientifica e innovazione. La Calabria, l’Italia e tutto il mondo scientifico – conclude Galati – perdono una figura di immenso valore. Ai suoi familiari giungano le più sentite condoglianze».

