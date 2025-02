Ricercata per furti, droga ed evasione: arrestata una donna a Reggio Calabria

l’arresto

CATANZARO La Squadra Mobile della Questura di Catanzaro, in collaborazione con la Squadra Mobile di Reggio Calabria e su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro, ha arrestato nella giornata di ieri una donna di anni 47, appartenente alla comunità rom e residente in Viale Isonzo di Catanzaro. La donna era destinataria di un provvedimento definitivo di condanna emesso dal Tribunale di Catanzaro nel dicembre 2024, con pene complessive pari a 11 anni, 8 mesi e 23 giorni di reclusione oltre a 5 mesi e 10 giorni di arresto, per una serie di reati tra cui furti, stupefacenti, ricettazione, ed evasione, commessi prevalentemente nel territorio catanzarese. Subito dopo l’emissione della sentenza, si era resa irreperibile. Attraverso un’intensa attività investigativa, condotta con strumenti tecnici avanzati e sotto la direzione ed il coordinamento della Procura di Catanzaro, gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a localizzarla a Reggio Calabria, dove aveva trovato dimora, pensando di nascondersi. La donna è stata individuata e bloccata, mentre si trovata all’interno di un supermercato. L’arrestata è stata immediatamente trasferita presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, dove sconterà la pena prevista per la sentenza definitiva. L’operazione conferma l’impegno costante delle Forze dell’Ordine nel contrasto ai reati predatori posti in essere soprattutto da soggetti in zone a rischio del comprensorio catanzarese.

