Arianna Meloni: «Ci stringiamo attorno alla famiglia Occhiuto»

la politica in lutto

COSENZA “Ci stringiamo attorno alla famiglia Occhiuto. C’è stata una brutta tragedia e abbiamo deciso convintamente di annullare questo evento e penso che non ci siano altre parole da aggiungere. Non so se incontrerò la famiglia Occhiuto perché credo che sia un momento talmente drammatico e privato che non credo abbiano voglia di vedere nessuno. Almeno per me sarebbe così e credo che rispetterò la volontà della famiglia”. Lo ha detto Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, oggi a Cosenza per partecipare a un’iniziativa del partito poi annullata per la morte di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario e nipote del presidente della Regione Calabria Roberto. Oltre ad Arianna Meloni, hanno raggiunto Cosenza tra gli altri anche il responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli e il sottosegretario Delmastro. “La nostra vicinanza alla famiglia. E’ un momento difficile, un momento di riflessione. L’evento è annullato ma ormai eravamo qui e ovviamente cogliamo l’occasione per salutare chi si era prodigato per organizzare l’evento e ovviamente per dare anche la nostra solidarietà a chi è stato colpito da questo grave dolore”, ha detto a sua volta Donzelli. Insieme ai militanti e ai dirigenti di Fratelli d’Italia Calabria Arianna Meloni e i big nazionali hanno poi osservato un minuto di silenzio per rendere omaggio a Francesco Occhiuto.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato