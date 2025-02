Lega e Fratelli d’Italia annullano le manifestazioni di oggi. Rinviato il Consiglio regionale

IL LUTTO

A seguito della morte di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Occhiuto e nipote del Presidente della Regione, la manifestazione della Lega, in programma oggi a Catanzaro, è stata rinviata dal commissario regionale Filippo Mancuso. La Lega Calabria esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Occhiuto. Mancuso, inoltre, in qualità di presidente del Consiglio regionale, ha rinviato la seduta prevista per lunedì 24 febbraio.

Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale comunicano l’annullamento della manifestazione “Innamorati della Politica” in programma per la data odierna presso il palazzo della Provincia a causa della tragica scomparsa di Francesco. La nostra Comunità, profondamente scossa dalla notizia, si unisce al dolore della famiglia Occhiuto.