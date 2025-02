Rinascita-Scott, chiesta la ricusazione della presidente della Corte e di un giudice

IL PROCESSO

CATANZARO Nuova udienza preliminare del processo d’appello “Rinascita-Scott”. Dopo le polemiche per il trasferimento all’aula bunker di Catania, infatti, davanti ai giudici Antonio Giglio, Abigail Mellace e Paola Ciriaco, alcuni avvocati difensori hanno presentato istanza di ricusazione nei confronti della presidente della Corte d’appello, Loredana De Franco, e il giudice Ippolita Luzzo. La decisione dei giudici sarà presa probabilmente nel corso della prossima udienza, fissata per il 5 marzo, all’aula bunker di Catanzaro.

Tutto in attesa che torni agibile l’aula bunker di Lamezia Terme, chiusa dallo scorso ottobre, in seguito alle violenti piogge che hanno colpito la zona, rendendola inagibile.