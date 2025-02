Catanzaro strepitoso, batte lo Spezia in trasferta e continua a sognare

calcio serie b

LA SPEZIA Lo Spezia cade in casa con il Catanzaro rimediando la prima sconfitta casalinga seppur immeritata. I bianchi partono forte tanto che il Catanzaro non riesce mai a ripartire. La svolta potrebbe esserci al 13′ quando Pio Esposito cade in area e La Penna fischia il rigore, richiamato però al Var il direttore di gara annulla il penalty e ammonisce l’attaccante per simulazione. Passata la buriana iniziale gli ospiti si vedono dalle parti di Chichizola con una conclusione di Pompetti che termina alta e con una di Quagliata che non crea problemi al portiere. A fine tempo due opportunità per lo Spezia con un colpo di testa di Reca che termina di poco a lato e con una conclusione di Pio Esposito dal limite che sfiora il palo alla sinistra di Pigliacelli. A inizio ripresa la pressione dello Spezia si alza ulteriormente, da due calci piazzati arrivano occasioni clamorose per i bianchi con Pio Esposito che colpisce il palo dopo che Pigliacelli gli aveva negato il gol. Lo stesso portiere del Catanzaro è decisivo su Lapadula. La svolta del match al minuto 22 della ripresa quando Lapadula viene espulso per fallo grave su Petriccione in area di rigore. Dopo pochi minuti il Catanzaro va in vantaggio con Pittarello con una bella girata. Lo Spezia pur in inferiorità si getta in attacco e sfiora il gol con Candelari, decisivo ancora Pigliacelli che è ancora più bravo su azione d’angolo quando va a levare dal sette una deviazione di Colak. L’arrembaggio non porta al gol del pari e per lo Spezia arriva la prima sconfitta stagionale tra le mura amiche. Ora i punti dal Pisa salgono a 7.

Il tabellino

SPEZIA (3-5-2): Chichizola 6; Wisniewski 6.5, Hristov 7, Mateju 6.5; Reca 6.5, Degli Innocenti 6.5, Esposito S. 6.5, Bandinelli 6.5, Aurelio 6.5; Esposito P. 7, Di Serio 5 (1’st Lapadula 5). In panchina: Gori, Ferrer, Nagy, Falcinelli, Colak, Vignali, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Kouda, Djankpata. Allenatore: D’Angelo 6,5.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli 7.5; Brighenti 6 (25’st Antonini 6), Scogniamillo 6.5, Bonini 6; Situm 6 (35’st Cassandro sv), Pompetti 6 (35’st Ilie sv), Petriccione 6.5, Pagano 6, Quagliata 6; Iemmello 6 (41’st Coulibaly sv), La Mantia 5 (25’st Pittarello 6.5). In panchina: Gelmi, Borrelli, Biasci, Seck, Buso, Maiolo, Corradi. Allenatore: Caserta 6.5. ARBITRO: La Penna di Roma 5.5.

RETI: 30′ st Pittarello.

NOTE: Giornata nuvolosa, terreno ottimo. Spettatori 9.512. Espulsi Lapadula al 22’st e Quagliata al 49’st. Ammoniti Bandinelli, Esposito P., Bonini, Esposito S., Hristov, Mateju, Brighenti, Pompetti, Vignali. Angoli: 4-1. Recupero: 4′ ; 7′.