Papa, la prognosi resta riservata. «Lieve insufficienza renale»

le condizioni del pontefice

ROMA «Insufficienza renale». È il dato nuovo del bollettino medico di stasera, che riferisce delle condizioni di salute di Papa Francesco al nono giorno di degenza al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. «Le condizioni del Santo Padre permangono critiche; tuttavia da ieri sera non ha presentato ulteriori crisi respiratorie», rende noto la Sala Stampa della Santa Sede: «Ha effettuato le due unità di emazie concentrate con beneficio e con risalita del valore di emoglobina. Stabile è rimasta la piastrinopenia; tuttavia, alcuni esami sanguigni dimostrano un’iniziale, lieve insufficienza renale, allo stato sotto controllo. Prosegue l’ossigenoterapia ad alti flussi attraverso le cannule nasali. Il Santo Padre continua ad essere vigile e ben orientato». «La complessità del quadro clinico e l’attesa necessaria affinché le terapie farmacologiche possano dare qualche riscontro impongono che la prognosi resti riservata», la conclusione del bollettino, in cui si rende noto inoltre che il Papa «nel corso della mattina, presso l’appartamento allestito al decimo piano, ha partecipato alla Santa Messa, insieme a quanti in questi giorni di degenza si prendono cura di lui».

