Mercoledì Elly Schlein a Cutro per il secondo anniversario della strage

il ricordo

CROTONE La segretaria del Pd Elly Schlein mercoledì prossimo, 26 febbraio, parteciperà alla veglia per il secondo anniversario della strage di Cutro in programma alle quattro del mattina sulla spiaggia di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. La veglia rientra nelle iniziative organizzare di concerto con la ‘Rete 26 febbraio’ (nata per iniziativa di gruppo di associazioni, enti del terzo settore, cittadini e sindacati), per ricordare le 94 vittime, di cui 35 minori, e un numero imprecisato di dispersi, del naufragio del 2023. Le iniziative della ‘Rete 26 febbraio’ coinvolgono le città di Cosenza e Crotone con Steccato di Cutro e Botricello con concerti, convegni, eventi sportivi, flash mob, mostre, e testimonianze dei superstiti e famigliari delle vittime.

