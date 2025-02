Under League Us Acli-iMARCOs, Lattarico sulla giostra del gol

calcio a 5

COSENZA Caterve di gol nel campionato Under 17 griffato Us Acli-iMARCOs. Sugli scudi F. Lattarico, che ha vinto per 14-6 contro Futsal Morelli. In grandissimo spolvero Perrone (5 gol), Scigliano (quaterna) e Passarelli (tripletta). In rete anche Cameriere e Porco. Sul fronte Morelli, da segnalare il poker di gol di Ciro e la doppietta di Iaconetti. Vittoria importante anche per l’Accademia Calcio che ha vinto per 5-0 contro la Pirossigeno grazie alle reti di Sijinardi (doppietta), Pingitore (doppietta) e Lucia. L’altra grande vittoria di giornata è a firma della Bfb Rovito che si è imposta per 8-1 su Calabria Young (3 Mauro, Schittzer, Prantera, Cesario, Toraldo e Saccomanno; Ojiwato). Soccer San Pietro in grande spolvero contro Oratorio San Nicola, battuto 3-1 (2 Broccolo e Costabile; Giorno). Da sottolineare anche il giocatore MVP della settimana: la palma di migliore la alza proprio Mario Costabile della Soccer San Pietro.

Classifica Under 17