Rixi: «Grazie al Ponte la Calabria si aggancerà alle direttrici di sviluppo, integrando le altre infrastrutture»

su L’Altro Corriere TV

LAMEZIA TERME Il Ponte sullo Stretto sarà un’opera strategica per tutta la Calabria e trainerà il Mezzogiorno agganciandolo alle direttrici di sviluppo europee, con l’integrazione di tutti i sistemi infrastrutturali: si potrebbe sintetizzare così il pensiero di Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e Trasporti ospite stasera, alle 20.40, di “Supplemento d’indagine” su L’altro Corriere TV (canale 75 dt).

L’esponente della Lega – che nella prima tappa della sua visita aveva incontrato i vertici imprenditoriali e di governance del porto di Gioia Tauro – ha rivendicato le battaglie fatte in Ue a difesa del porto di Gioia Tauro quando si parlava di una tassa sulle emissioni che avrebbe colpito profondamente il settore, ma non ha tralasciato altri aspetti come l’alta velocità ferroviaria, definita decisiva proprio in ottica ponte sullo Stretto, e la viabilità (sulla carta) minore come la statale jonica 106, sulla quale sono stati fatti gli investimenti più importanti (3 miliardi di euro) dal dopoguerra. Parlando Rixi a Lamezia, non potevano certo mancare riferimenti al sistema aeroportuale («Gli scali perseguano obiettivi comuni invece di farsi concorrenza») ma anche alla tornata amministrativa di maggio: «Discuteremo serenamente tra alleati – ha detto il viceministro incalzato da Danilo Monteleone – nella consapevolezza che abbiamo una classe dirigente locale validissima». (redazione@corrierecal.it)