Brunori: «Grazie San Fili, il comune ha fatto un lavoro da campagna elettorale» – VIDEO

IL VIDEOMESSAGGIO

COSENZA Il Comune di San Fili, paese in cui vive il cantautore cosentino Dario Brunori, in arte Brunori Sas (reduce dal successo ottenuto al Festival di Sanremo) ha postato sui suoi profili social un video in cui lo stesso Brunori, in compagnia del maestro Mirko Onofrio, lancia un messaggio alla comunità sanfilese. «Care concittadine e concittadini di San Fili – afferma Brunori – siamo qui con il maestro Onofrio a ringraziarvi per tutto il sostegno, l’affetto e la grande energia che abbiamo ricevuto nei giorni sanremesi. Ringraziamo anche l’amministrazione comunale, la sindaca Linda Cribari. Hanno fatto un lavoro da campagna elettorale, siamo molto contenti. In questo momento siamo insieme perché stiamo facendo le prove musicali per il tour che partirà presto e quindi non possiamo a caldo fare una festa di incontro con il paese. La rimanderemo a dopo il tour con il bel tempo. Quindi ci vediamo presto e grazie ancora per il calore, per il sostegno e per il grande amore».

