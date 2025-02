Omicidio Pagliuso a Lamezia, ergastolo definitivo per il killer Marco Gallo

la sentenza

La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo – con l’aggravante mafiosa – per Marco Gallo in relazione all’omicidio dell’avvocato penalista, Francesco Pagliuso, ucciso la mattina del 9 agosto 2016. Non c’è più alcun dubbio processuale sulla responsabilità del killer, già accusato di essere stato un killer della ‘ndrangheta e di avere commesso altri omicidi per conto della cosca Scalise.

L’omicidio

Secondo le ricostruzioni di indagine, Gallo avrebbe praticato un foro nella rete di recinzione della villa di Pagliuso per introdursi nel giardino mentre l’avvocato trascorreva la serata fuori casa. Lo avrebbe atteso nascosto nel buio per poi sparagli a bruciapelo nel momento in cui questi entrava con l’auto nel giardino. Di fatto sarebbe l’esecutore materiale del delitto eseguito per conto della cosca Scalise di Decollatura. (Gi.Cu.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato