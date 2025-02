Catanzaro contro la Reggiana senza Quagliata. Ma Caserta ha l’imbarazzo della scelta

calcio serie b

CATANZARO Non vuole arrestare la sua marcia spedita il Catanzaro di Fabio Caserta che dopo l’exploit esterno sul difficile campo di La Spezia, cerca conferme e continuità nel match casalingo contro la Reggiana, in programma domenica pomeriggio allo stadio “Ceravolo”. Il tecnico di Melito Porto Salvo dovrà fare a meno dello squalificato Quagliata, vero e proprio uomo in più dal suo arrivo in giallorosso nell’ultimo mercato di riparazione, con assist e gol che hanno fruttato punti importantissimi in ottica playoff. Ma nella zona nevralgica del campo non mancano le alternative. Il centrocampo, infatti, può essere considerato a tutti gli effetti il reparto migliore e con più variabili di questa stagione. Contro la squadra di Viali, Fabio Caserta avrà l’imbarazzo della scelta. Accanto al perno Petriccione, i vari Pompetti, Pontisso, Pagano e Coulibaly offrono ampie garanzie per affrontare al meglio una sfida che in caso di vittoria potrebbe avvicinare ulteriormente le Aquile al terzo posto occupato proprio dallo Spezia, ora distante 8 punti. Un distacco che permetterebbe comunque la disputa dei playoff.

