Catanzaro, Fiorita supera lo scoglio bilancio. Ma al Comune trionfa la debolezza della politica

palazzo de nobili

CATANZARO Com’era prevedibile, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e la sua Giunta traguardano il delicato incrocio con il bilancio, approvato – sempre com’era prevedibile – per il combinato disposto della seconda convocazione del Consiglio comunale e per il sostegno di alcuni consiglieri del cosiddetto “mondo di mezzo”, quei consiglieri eletti nel 2022 in un coalizioni diverse da quelle di Fiorita ma ora per ragioni di responsabilità e anche se non soprattutto – almeno secondo i detrattori – di opportunismo pronti a “fiancheggiare” il primo cittadino e la sua amministrazione nel comunque periglioso cammino futuro. Com’era prevedibile, dunque, il Consiglio comunale, con un ordine del giorno “monstre” ma con la regina delle pratiche come il bilancio, definisce i perimetri degli schieramenti, definisce chi sta con chi, rivelando però complessivamente la debolezza di tutto l’arco politico del capoluogo. Alla fine per il bilancio hanno votato a favore in 14, i dieci della coalizione di centrosinistra di Fiorita e quattro consiglieri del “mondo di mezzo” – segnatamente Giulia Procopi, Antonio Barberio, Raffaele Serò e Francesco Scarpino – consiglieri del resto che già da tempo vengono contabilizzati nello schieramento pro Fiorita. E’ dunque 14 il quorum che sosterrà sicuramente Fiorita (si tratta ora di capire se questi “responsabili” e/o “opportunisti” chiederanno qualche spazio in Giunta o nel sottogoverno del Comune), un quorum chiaramente basso, quasi una maggioranza di minoranza, ma questo purtroppo passa il convento a Catanzaro. Oltre ai 14 voti a favore al bilancio alcuni analisti politici evidenziano le tre astensioni, quelle dei consiglieri Johnny Corsi, Rosario Mancuso e Stefano Veraldi (del gruppo di Azione, anche questo alla fine sgranatosi in aula): tre “non belligeranti”, li si potrebbe definire. Dall’altro lato della barricata, il centrodestra, che resta numericamente consistente ma che in realtà nella seduta consiliare odierna registra diverse defezioni che comunque segnalano qualche sfilacciatura, a conferma del fatto che il centrodestra nel suo perimetro classico – Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia – è ancora parecchio lontano da quell’amalgama che servirebbe per tornare alle urne anche prima della fine della consiliatura. Alla fine la minaccia a quei consiglieri “borderline” di non essere ricandidati con il centrodestra alle prossime elezioni – anche qui come prevedibile – non ha fatto particolare breccia né tantomeno paura, non smuovendo quasi nulla sul piano numerico (e anche politico). In definitiva, una somma di debolezze, a Palazzo De Nobili, come emerge al fondo di un Consiglio comunale infinito, lungo praticamente otto ore di fuffa politica, di zuffe e di complessivo basso profilo. (a. cant.)

