Cybersicurezza, truffe ed estorsioni online: arresti anche nel Cosentino

PALERMO Estorsioni online dietro la minaccia di diffondere materiale multimediale con contenuti sessuali di tipo personale, ma anche raggiri con finte relazioni sentimentali via social. Con le accuse di estorsione, truffa, diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita i carabinieri del Comando provinciale di Trapani e della sezione Criptovalute del Comando antifalsificazione monetaria di Roma hanno arrestato tre persone nelle province di Trapani, Livorno e Cosenza. L’indagine è della procura di Trapani, che ha scoperto i raggiri ai danni di numerose vittime sparse su tutto il territorio nazionale. La sezione Criptovalute dell’Arma ha permesso di ricostruire le modalità con le quali gli indagati, operando online, avrebbero messo in atto almeno cinquanta estorsioni e sessanta truffe. Le tecniche utilizzate erano due: quella del “sextortion”, costringere la vittima a versare denaro per evitare che venissero diffusi dei suoi contenuti sessualmente espliciti; quella del “love scam”, inscenare delle finte relazioni amorose tramite social network. Gli indagati, secondo i carabinieri, avrebbero così racimolato «ingenti capitali» che, una volta ripuliti attraverso complesse transazioni finanziarie nazionali ed estere tracciate dagli investigatori dell’Arma, sarebbero stati poi reinvestiti nell’acquisto di bitcoin e altre criptovalute. L’indagine ha portato anche al sequestro di svariato materiale informatico riguardante nuove piattaforme di investimento in criptovalute.

