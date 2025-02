Sanità, Miserendino: «Ci sono tutte le condizioni per uscire dal commissariamento»

l’intervento

LAMEZIA TERME «Riteniamo che ci siano le condizioni per uscire dal commissariamento». Lo ha detto il direttore generale di Azienda Zero, Gandolfo Miserendino, intervistato a “Buongiorno Regione” del Tg3 Calabria, con riferimento all’esito del monitoraggio dei Lea da parte del ministero della Salute, monitoraggio relativo al 2023 che vede la sanità calabrese ancora in fondo alla classifica ma con netti segnali di miglioramento, Miserendino, che ha ribadito quanto già affermato ieri, ha sostenuto che «il 2023 è meglio del 2022 e il 2024 sarà migliore del 2023. Quanto alla prevenzione, stiamo lavorando sugli screening in modo molto importante, c’è un grandissimo impegno finalizzato a riportare ai corretti livelli questo ambito. Il lavoro non si ferma qui, perché abbiamo attenzionato tutte le aree di interesse come la veterinaria, che nel 2024 avrà ottimi miglioramenti. Quanto all’assistenza territoriale, con il Pnrr si prevedono le attività relative all’avvio delle case di comunità, ospedali di comunità e Centrali operative territoriali: questi strumenti servono a migliorare l’assistenza sul territorio e quindi dare quelle risposte su quei indicatori che ancora vedono la Calabria non in zona verde nell’area distrettuali. Importante sottolineare – ha rilevato il dg di Azienda Zero – che si sta facendo un grande lavoro dell’assistenza domiciliare, lo scorso anno siamo rientrati nel target del Pnrr e anche cerchiamo di migliorare sempre». Miserendino ha poi osservato: «Ci auguriamo come anticipato dal commissario, il presidente Occhiuto, che si possa uscire dal commissariamento perché emerge un lavoro importantissimo delle Asp nella chiusura dei bilanci, anche delle Asp di Reggio e Cosenza i cui direttori generali insieme alle loro strutture hanno fatto un grande lavoro mirato a superare le inefficienze del passato: le vecchie dicerie sui bilanci orali sono finite, oggi per noi i conti sono a posto, sono stati regolamentati. Quindi riteniamo che ci siano le condizioni per uscire dal commissariamento».

