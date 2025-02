Shakespeare in love (in Calabria): è boom di spettacoli ispirati all’opera immortale del bardo

teatro

COSENZA Shakespeare e la Calabria, una storia d’amore a teatro. Il rapporto delle nostre compagnie con il Bardo è assiduo, e questo periodo dimostra una “frequentazione” forse ancora più appassionata che in passato.

Venerdì scorso è andato in scena al Palacultura di Rende Romeo e Giulietta song, un racconto per chitarra e voce, di Max Mazzotta con Claudia Rizzuti e Antonio Belmonte (produzione Libero Teatro) di nuovo in programmazione il 18 maggio prossimo al teatro Comunale di San Fili.

Spine (foto Marco Costantino)

Domani, venerdì 28 febbraio, al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro (ore 21) sarà la volta di Spine, pièce ispirata a Otello (produzione Mana Chuma) con Stefania De Cola, Mariano Nieddu e Lorenzo Praticò (regia di Massimo Barilla e Salvatore Arena), con replica il giorno seguente, sabato 1 marzo, alle ore 21 al Teatro Grandinetti, Lamezia Terme. Di Mana Chuma è da segnalare anche Searching for Hamlet, qualche mese fa ospite al Teatro di Mendicino (CS).

Il weekend shakespeariano si conclude con Hamlet in pieces – materiali per Orazio, un computer e altre macchine (di e con Ernesto Orrico, musiche originali Massimo Palermo, disegni in scena Raffaele Cimino, produzione Teatro Rossosimona, direzione di produzione a cura di Lindo Nudo) che andrà in scena domenica 2 marzo alle ore 18 al teatro Silvio Vuozzo, all’interno dell’istituto comprensivo Spirito Santo di Cosenza: lo spettacolo – che si avvale del disegno luci di Jacopo Caruso, della collaborazione artistica di Vincenza Costantino e Manolo Muoio – ha ha debuttato a Reggio Calabria il 6 aprile 2024, è stato accolto con favore anche al Teatro Gambaro di San Fili (CS), al DAM UniCal e, in questo inizio anno, al Tip Teatro di Lamezia Terme, al Controtempo Teatro di Crotone e al teatro Proskenion di Reggio Calabria. La drammaturgia, liberamente ispirata alla celeberrima tragedia di William Shakespeare, ripercorre l’esperienza di “Hamlet Cuts”, scritto a quattro mani con Marcello Walter Bruno, nella quale i personaggi shakespeariani trovano nuova forma in una narrazione contemporanea.

Hamlet in pieces (foto Pietro Scarcello)

Si tratta del primo appuntamento a Cosenza di “Voci dal sottosuolo” VOL V, rassegna ideata dal Kollettivo Kontrora in collaborazione con la compagnia Teatro del Carro-Pino Michienzi che domenica 6 aprile (sempre con inizio alle ore 18 al teatro Silvio Vuozzo) proporrà, come terzo appuntamento, Giulietta è nella tempesta di e con Maria Teresa Guzzo: non è solo un omaggio alla figura shakespeariana, ma una rilettura contemporanea ambientata nel dopoguerra. In questa versione, le difficoltà economiche sono l’ostacolo principale all’amore tra Giulietta e Romeo. Il monologo diventa così un’occasione per esplorare il ruolo della donna nella storia e nella società odierna, attraverso un intreccio di movimento e parola. Le parole, a volte, diventano pianto, sussurro o canto, creando un’atmosfera surreale e coinvolgente.

Kitsch Hamlet (foto Tommaso Le Pera)

Sono solo gli ultimi di una lunga serie di pieces che hanno appassionato il pubblico non solo calabresi: in un ideale catalogo minimo e senza dubbio parziale ma abbastanza esplicativo, non si può non partire dal repertorio di Scena Verticale, da segnalare in particolare la trilogia calabro-scespiriana di Saverio La Ruina (Hardore di Otello, Kitsch Hamlet e Amleto ovvero cara mammina); anche Max Mazzotta ha diverse volte affrontato delle riscritture shakespeariane, ad esempio in Follia, riproposto da ultimo nel 2022, vent’anni dopo il debutto: tragico e comico insieme, come da registro stilistico del multiforme performer cosentino.

Del 2021 è invece Antonio e Cleopatra o quel che ricordo della compagnia reggina Scena Nuda. Dal Pollino allo Stretto il fascino esercitato dal “cigno di Avon” non conosce soste e non è detto che altri titoli non arriveranno a rimpolpare il catalogo “calabrese” di Shakespeare. (redazione@corrierecal.it)

