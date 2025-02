Brunori Sas torna in tv. Dopo Sanremo, sarà a “Che tempo che fa” e “Domenica In”

musica

COSENZA In attesa del tour che gli farà girare l’Italia a partire da marzo (con le due tappe del Circo Massimo a Roma e dell’Arena di Verona come ciliegina sulla torta), Dario Brunori, in arte Brunori Sas, si appresta a tornare in tv dopo il grande successo ottenuto al Festival di Sanremo con la conquista del terzo posto e il premio Bardotti per il miglior testo. Il cantautore cosentino che lo scorso 14 febbraio ha pubblicato il suo nuovo album “L’albero delle noci” (stesso titolo della canzone portata sul palco dell’Ariston) subito balzato ai vertici delle classifiche globali tra quelli più ascoltati, domenica 2 marzo sarà ospite di Fabio Fazio sul Nove a “Che Tempo che fa”, a partire dalle 19.30. La domenica successiva, 9 marzo, sarà invece Mara Venier a ospitare Brunori a Domenica In su RaiUno. Un appuntamento molto atteso quest’ultimo, soprattutto dopo le proteste dei fan del cantatore per il poco spazio a lui dedicato dalla conduttrice nella sua Domenica In post Sanremo. (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato