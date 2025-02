Cisl Magna Graecia in prima linea contro la violenza di genere

l’iniziativa

CATANZARO Oggi, presso la Camera di Commercio di Catanzaro, la CISL Magna Grecia, in collaborazione con la Questura di Catanzaro, ha promosso un importante incontro formativo sulla prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Un evento che ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, delle Forze dell’Ordine e di esperti del settore. Un sentito ringraziamento al Questore di Catanzaro, dott. Giuseppe Linares, al Procuratore Aggiunto, dott.ssa Giulia Pantano, al Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, al Dirigente della Divisione Anticrimine, dott. Francesco Minniti, al dott. Danilo Di Laura del Servizio Centrale Anticrimine e al dott. Andrea Matrella della Squadra Mobile della Polizia di Stato. Con il loro prezioso contributo, è stato possibile approfondire le strategie di contrasto e le tutele per le vittime di violenza. Il Segretario Generale della CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri, ha ribadito l’impegno del sindacato nella costruzione di una rete sempre più efficace, fondata su formazione, informazione e azione sinergica. “Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, parti sociali e società civile possiamo costruire un sistema di protezione solido, che garantisca assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori, offrendo servizi concreti e strutturati.” Il Questore di Catanzaro Giuseppe Linares ha sottolineato l’importanza di diffondere informazioni sui diritti delle donne e sulle tutele previste dalla normativa vigente: “Ogni donna deve sapere di poter contare su strumenti concreti di protezione e su una rete pronta a intervenire. La conoscenza è il primo passo verso la libertà e la sicurezza.” La dott.ssa Giulia Pantano, Procuratore Aggiunto della Repubblica di Catanzaro, ha approfondito gli aspetti giuridici relativi al Codice Rosso e alle recenti novità legislative, evidenziando la necessità di una rete territoriale efficace per rafforzare la protezione delle vittime. In collegamento da Roma, la Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola, ha ribadito che, accanto alla repressione, è fondamentale un approccio preventivo e multidisciplinare. “Dobbiamo costruire un’alleanza concreta tra istituzioni, parti sociali, associazioni, scuole, università e mondo della cultura e dell’informazione per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione di genere”.

