Cosenza, l’addio di Montagnolo (vice di Alvini): «Nonostante le miei origini catanzaresi, accolto con calore»

calcio serie b

COSENZA Renato Montagnolo, tecnico catanzarese vice di Massimiliano Alvini fino a pochi giorni fa nel Cosenza calcio, ha voluto salutare la piazza rossoblù con un messaggio sui suoi profili social. «Si è concluso il mio rapporto con il Cosenza calcio.

Sono passati 8 mesi intensi – scrive l’allenatore – in cui non è mai mancata la dedizione totale alla causa. Tanto il tempo passato in campo, tante le ore passate ad analizzare più di 170 partite per preparare al meglio ognuna delle 27 gare disputate.

Ho avuto il piacere di vivere la Calabria come non avevo mai fatto prima: devo dire che nonostante le mie origini catanzaresi, io e la mia famiglia siamo stati accolti con grande calore e ce ne andremo con un po’ di magone. Ho avuto la fortuna di conoscere un uomo che ha fatto la storia del calcio calabrese, il direttore Ursino, a cui sarò sempre grato per più motivi; dispiace non essere riusciti insieme a scrivere un’altra grande storia. Soprattutto, ho avuto l’onore di condividere tanti momenti con un gruppo di giocatori a cui rimarrò sempre molto legato. Sono mancati i risultati, non impegno e passione. Ad maiora».

