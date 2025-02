Deve scontare una pena di quasi 2 anni per maltrattamenti in famiglia, un arresto a Lamezia

il fatto

LAMEZIA TERME Gli agenti della Polizia di Stato in servizio all’ufficio anticrimine del commissariato di Lamezia Terme hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica della città. Il provvedimento ha colpito un uomo già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altro reato. L’arrestato è stato riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso in un arco temporale che va dal 2000 al gennaio 2023. Dopo le formalità di rito, è stato tradotto nella Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro, dove sconterà la pena inflittagli, pari a 1 anno, 9 mesi e 7 giorni di reclusione.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato