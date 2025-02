Falerna, parametri dell’acqua «conformi» dopo le analisi dell’Ecotec

il caso

FALERNA L’Ecotec, gestore della rete di distribuzione idrica nel Comune di Falerna, fa sapere in una nota che, dopo aver condotto un’ispezione nei punti di accesso della rete, «non sono emerse, per quanto visibile ed ispezionabile, fattispecie a cui poter eventualmente ascrivere le non conformità» dell’acqua, come invece aveva rilevato l’Asp in una comunicazione inviata al Comune, che subito aveva disposto ordinanza di divieto dell’utilizzo dell’acqua per il consumo umano. L’Ecotec ha condotto, di concerto con l’Amministrazione comunale, controlli nella Fontana pubblica di Piazza della Solidarietà a Falerna Marina, rilevando parametri nella norma per quanto riguarda colore, torbidità e ferro.

