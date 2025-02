Giallo a Falerna, due uomini trovati senza vita: indagano i carabinieri

il caso

COSENZA Comunità sotto shock a Falerna, centro del Catanzarese, dove questa mattina i corpi senza vita di due uomini, di 46 e 39 anni, sono stati rinvenuti dai familiari nelle rispettive abitazioni. Sul caso indagano i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e comprendere le cause del decesso. Da quanto si è appreso, i due amici avrebbero trascorso la serata insieme poi questa mattina la macabra scoperta. Una terza persona si trova invece in ospedale in gravi condizioni. Sulle indagini vige il più stretto riserbo, mentre non si esclude la possibilità della disposizione dell’esame autoptico sui cadaveri che non presentano segni di lesione. (f.b.)