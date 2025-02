Incidente stradale a Tarsia, tra i feriti anche alcuni giovani calciatori della società Real Cosenza

il fatto

COSENZA C’erano anche alcuni giovani calciatori della società Real Cosenza tra i sei feriti (tre sono in gravi condizioni) nell’incidente stradale verificatosi ieri sera nel Comune di Tarsia sulla SP 241. Due le autovetture coinvolte una Volkswagen Golf ed una Lynk & Co, quest’ultima a seguito dell’impatto si è ribaltata sulla sede stradale. Tutti i feriti sono stati trasferiti presso struttura ospedaliera dal personale sanitario del Suem118. Il Cosenza Calcio in una nota ha espresso la vicinanza ai tesserati della Real Cosenza coinvolti nell’incidente. “Ai ragazzi, alle loro famiglie e alle altre persone coinvolte nel sinistro giunga l’augurio di una pronta guarigione”. Vicinanza anche dalla Lnd Calabria.

