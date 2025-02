Medici “imboscati”, Tavernise: numeri allarmanti grazie al mio impegno

l’intervento

COSENZA «Grazie al mio impegno, emergono numeri allarmanti: percentuali record di certificati di inidoneità, con medici che da 15 anni non toccano un bisturi. Un sistema che ha compromesso la sanità pubblica, costringendo a ricorrere a personale esterno per garantire i servizi essenziali. Continuerò a vigilare per una sanità più trasparente ed efficiente». Lo scrive sui social Davide Tavernise, capogruppo M5S alla Regione, con riferimento al passaggio sui medici “imboscati” nella sanità calabrese contenuto nella relazione della Procura della Corte dei conti per l’anno giudiziario 2025.

