Pedopornografia on-line, 34 arresti e 100 perquisizioni

l’operazione

ROMA Oltre 100 perquisizioni e 34 arresti eseguiti in 56 città. E’ il bilancio di operazione nazionale contro lo sfruttamento sessuale dei minori online condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla procura di Catania. Secondo la Polizia postale – che ha impegnato 500 operatori – si tratta di una tra le più vaste azioni compiute ad oggi in Italia. I dettagli della operazione saranno illustrati alle ore 10.30 in una conferenza stampa in procura. L’operazione è stata denominata “Hello”.

