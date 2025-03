il caso

COSENZA Ci sono interessanti sviluppi che riguardano la vicenda dei fratelli di Paola maltrattati, prima ricoverati all’ospedale di Cosenza e poi affidati alla nonna paterna. Gli avvocati di Giovanni Fiore, detenuto nel carcere di Trapani, considerato dalla procura di Cosenza l’autore delle lesioni riportate dai minori di 2 e 3 anni – compagno della madre dei piccoli – hanno chiesto l’incidente probatorio che si terrà giovedì prossimo. I legali Cristina Cristiano e Pasquale Filippelli, hanno richiesto che vengano sentiti i due bimbi per chiedere loro lumi sulle violenze. Il gip di Paola ha accolto la richiesta, mentre la procura si era opposta. Giovedì, nel corso dell’incidente probatorio non verranno sentiti i minori perché prima sarà necessario conferire l’incarico ad un perito, e a tal proposito è stata nominata la dottoressa Patrizia Nicotera, per verificare ovviamente la possibilità dei due bimbi in questa fase storica di relazionarsi con terzi, di rispondere alle domande e ripercorre quanto accaduto.

Per i legali di Fiore, è alto il rischio di compromissione della genuinità delle dichiarazioni dei bimbi, anche alla luce del fatto che sono stati affidati alla nonna paterna. Il Riesame, intanto, nella giornata di ieri ha rigettato la richiesta di scarcerazione di Fiore avanzata dai legali che attenderanno le motivazioni prima di ricorrere in Cassazione. (f.b.)

