Irto: «Tre anni di fuffa e spot dalla destra al governo, costruiamo l’alternativa»

l’incontro

COSENZA È stata inaugurata stamattina la nuova sede del Pd della città di Cosenza: i locali che ospiteranno le attività del circolo dem – intitolato a Marica Zuccarelli, figlia di Raffaele Zuccarelli prematuramente scomparsa – si trovano in via Rivocati, 92. Alla manifestazione inaugurale sono intervenuti Rosi Caligiuri, segretaria cittadina, Vittorio Pecoraro segretario provinciale, Nicola Irto, segretario regionale del Pd, e il sindaco della città Franz Caruso con la vice Maria Locanto e gli assessori Damiano Covelli e Pina Incarnato.

Presenti anche molti tesserati e storici militanti, da Nicola Adamo ed Enza Bruno Bossio a Salvatore Perugini, e ancora i consiglieri comunali Francesco Alimena, Giuseppe Ciacco, Assunta Mascaro, Concetta De Paola, Francesco Turco e Gianfranco Tinto, Salvatore Giorno coordinatore della segreteria provinciale del Pd e gli ex consiglieri regionali Giuseppe Giudiceandrea e Carlo Guccione.

Pecoraro ha definito Cosenza “capitale del centrosinistra del Mezzogiorno, e oggi è importante – ha aggiunto – inaugurare una sede su strada anziché nel palazzo, in aree popolari da presidiare”.

Dopo i saluti di Caligiuri e Caruso, con il ricordo anche a un altro giovane venuto a mancare, Francesco Occhiuto, la parola a Irto: il segretario regionale dem rimarca l'”importanza dei militanti come Marica, anche non da ruoli apicali” ma anche della presenza di una sede di partito. Poi i temi geopolitici tra democrazia a rischio, conflitti, pace e ruolo dell’Europa. “Nuovo protagonismo del Pd da comunicare come facciamo oggi, pensiamo all’alternativa alla destra al governo regionale e nazionale, che da tre anni vivono di spot e di fuffa: facciamolo dalle sedi fisiche e nel merito delle cose, dai trasporti alla sanità, senza passerelle e social. Ok al campo larghissimo – ha aggiunto Irto – ma siamo noi a dettare i tempi. La notizia della stagione congressuale senza scelte calate dall’alto è un segnale fortissimo di presenza rigenerazione e consapevolezza”.

Il ricordo di Marica

Nei giorni scorsi si era svolta la riunione del direttivo del circolo (che ha, inoltre, votato e nominato alla unanimità in qualità di tesoriera Roberta Vivacqua) nel corso della quale si è deciso alla unanimità di intitolare la nuova sede alla memoria di Marica Zuccarelli, giovane militante, iscritta al partito democratico cosentino, scomparsa in giovane età. “La denominazione del circolo che abbiamo voluto dedicare a Marica – ha affermato la segretaria Rosi Caligiuri – vuole essere un modo per connotare la nuova sede come un punto attivo e permanente di incontro al servizio della gente. Marica si è sempre distinta per il suo assiduo impegno nell’ascolto e nel rapporto con le persone, divenendo un punto di riferimento degli abitanti del suo quartiere e del centro storico. La sede, che sarà operativa in via Rivocati, dovrà essere funzionale ad una attività che consente al PD di stare sulla strada a stretto contatto con i bisogni e il disagio che si manifestano sempre più diffusamente nella nostra realtà sociale. In memoria di Marica – ha affermato Rosi Caligiuri – vogliamo che il Pd cosentino sia sempre più un partito aperto e partecipato dal carattere fortemente popolare”.

“L’ attività di autofinanziamento e il sostegno finanziario volontario da parte degli iscritti, delle iscritte e simpatizzanti – ha concluso Rosi Caligiuri – è fondamentale per garantire non solo l’apertura della nuova sede ma anche l’organizzazione di un’attività costante di iniziativa politica e sociale”. (euf)

