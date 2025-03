Per il Papa quadro clinico «complesso» ma condizioni «stabili»

L’AGGIORNAMENTO

Le condizioni cliniche del Pontefice oggi sono rimaste ”stabili”. Un quadro più confortante rispetto a quello di ieri dopo che nel primo pomeriggio aveva avuto una crisi isolata di broncospasmo con vomito per cui era stato prontamente broncoaspirato iniziando una ventilazione meccanica non invasiva. Il quadro clinico, registrano fonti vaticane, resta ”complesso ” con i medici che non sciolgono la prognosi. Oggi – come ha spiegato il bollettino medico di stasera – il Pontefice non ha avuto altri episodi di broncospasmo e ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva a lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi. Viene sottolineata dalle fonti l’assenza di leucocitosi: dovrebbe indicare che non ci sono infezioni in corso. Il Papa oggi ha avuto una giornata soprattutto di riposo , ha pregato nella cappellina adiacente alla sua stanza per una ventina di minuti. Domani – come già accaduto nelle due scorse domeniche- l’Angelus sarà solo in forma scritta. Anche questa, spiegano le fonti, e’ una decisione che ha preso lui.