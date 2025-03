Audiologia “Dulbecco”, giornata dedicata ai test audiometrici gratuiti

sanità

CATANZARO Mercoledì 5 marzo, in occasione della giornata mondiale sull’udito istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, su tutto il territorio nazionale si svolgerà la quarta Giornata di Sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e i conseguenti disturbi uditivi. L’iniziativa dal titolo ‘La Sordità siamo noi …’ è organizzata dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria insieme alla Società Italiana di Audiologia e Foniatria, con la cooperazione di diverse associazioni senza fini di lucro di pazienti e parenti di soggetti ipoacusici. Il prof. Giuseppe Chiarella, professore ordinario di Audiologia e Foniatria dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, evidenzia che le malattie dell’orecchio e i conseguenti disturbi uditivi sono estremamente frequenti. In continuità con il tema proposto lo scorso anno, l’Università Magna Graecia promuove la conoscenza delle problematiche legate ai disturbi uditivi, la prevenzione e la cura. Attraverso l’attività di informazione e sensibilizzazione su queste problematiche si vuole favorire il cambiamento di comportamenti potenzialmente dannosi per l’orecchio e l’udito. A tutte le età, infatti, è necessario proteggere l’udito dai suoni intensi per prevenire future conseguenze, ed è dunque indispensabile sensibilizzare all’uso corretto dei dispositivi uditivi e supportare coloro che soffrono di sordità. Il cambiamento della società nei confronti delle malattie dell’orecchio e dei disturbi uditivi parte dalla conoscenza del problema e dalla responsabilizzazione dei singoli. L’evento del 5 marzo intende focalizzare l’attenzione su questo fenomeno e stimolare approcci propositivi al problema. L’U.O.C. di Audiologia e Foniatria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “R. Dulbecco” di Catanzaro, diretta dal Prof. Chiarella, in occasione della giornata offrirà gratuitamente la possibilità di effettuare un test audiometrico per approfondire le tematiche riguardanti l’udito. È necessario prenotare chiamando lo 0961.3647202 nel pomeriggio di lunedì 3 e di martedì 4 marzo dalle 15:00 alle 17:00.