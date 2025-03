Catanzaro, Tallini: «Gli errori del centrodestra hanno legittimato Fiorita per tutta la legislatura»

il commento

CATANZARO «Non occorre essere grandi analisti politici per capire che il raccogliticcio centrodestra catanzarese, nemmeno pallida ombra di quello che ha governato con dignità in città e provincia per anni, ha incassato una dura e bruciante sconfitta nell’ultimo Consiglio comunale. Come i pifferi di montagna, andarono per suonare e tornarono suonati. I cosiddetti maggiorenti del centrodestra volevano dimostrare che Fiorita non ha i numeri per governare, ritornello che sentiamo dall’inizio della legislatura, ma hanno ottenuto due “brillanti” risultati. Il primo, il sindaco raccoglie 17 voti sul bilancio (14 favorevoli e 3 astensioni) e quindi aumenta i consensi rispetto ai 10 consiglieri eletti, condizione che gli consentirà con tutta probabilità di concludere il mandato nel 2027. Il secondo, il centrodestra, pur avendo sulla carta i numeri per bocciare il bilancio, si è sgretolato, al punto che una delle assenze più pesanti è stata quella del coordinatore provinciale di Forza Italia. Ai miei tempi, come ho fatto io per due consiglieri che votarono Alecci e non Abramo come presidente della Provincia, sarebbe scattata un’espulsione. Ma ci viene difficile immaginare che il buon Polimeni possa espellere se stesso. Tra l’altro è lo stesso Polimeni che aveva annunciato le sue dimissioni da consigliere se avesse vinto Fiorita». E’ quanto sostiene, in una nota, Mimmo Tallini già Presidente del Consiglio regionale della Calabria.

«Ora alcuni esponenti del centrodestra, non contenti di questa debacle, implorano il sindaco Fiorita di dimettersi, dopo essere stati incapaci di disarcionarlo. Non hanno capito che, con i loro marchiani errori politici e strategici, non solo non lo hanno scalfito, ma lo hanno addirittura legittimato a governare per tutta la legislatura. Questi sono i frutti di un centrodestra catanzarese che ha scelto di essere una dependance di quello cosentino, reggino e vibonese, come dimostrano le deboli e anche un po’ irritanti difese d’ufficio davanti alla scientifica spoliazione del sistema sanitario di Catanzaro. La fusione delle Aziende ospedaliere, così come è stata concepita, si sta rivelando un tragico errore che sta consentendo di spostare nelle altre province i servizi e le unità ospedaliere più importanti. Forse, più che chiedere a Fiorita di dimettersi, molti esponenti regionali dovrebbero interrogarsi sul loro ruolo subalterno che ha praticamente annientato le prerogative del Capoluogo», conclude Tallini.

