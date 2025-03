Il Papa è stabile: ossigeno senza maschera, niente febbre

il bollettino

ROMA Le condizioni cliniche del Papa si sono mantenute stabili anche nella giornata odierna; il Papa non ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma unicamente di ossigenoterapia ad alti flussi; è apiretico. In considerazione della complessità del quadro clinico, la prognosi rimane riservata. E’ quanto si legge nel Bollettino. Questa mattina il Papa ha partecipato alla messa, insieme a quanti in questi giorni di degenza si prendono cura di lui, quindi ha alternato il riposo alla preghiera.

Oggi il Papa ha ricevuto la visita del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin e del Sostituto, mons. Edgar Pena Parra. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.

Il Papa, anche oggi, per la terza domenica consecutiva, ha inviato il testo scritto dell’Angelus. “Vi mando questi pensieri ancora dall’ospedale, dove come sapete mi trovo da diversi giorni, accompagnato dai medici e dagli operatori sanitari, che ringrazio per l’attenzione con cui si prendono cura di me. Avverto nel cuore la ‘benedizione’ che si nasconde dentro la fragilità, perché proprio in questi momenti impariamo ancora di più a confidare nel Signore; allo stesso tempo, ringrazio Dio perché mi dà l’opportunità di condividere nel corpo e nello spirito la condizione di tanti ammalati e sofferenti”, scrive Papa Francesco.

Il Papa, nel testo scritto dell’Angelus, fa sapere che in questi giorni sta pregando “soprattutto per la pace. Da qui la guerra appare ancora più assurda. Preghiamo per la martoriata Ucraina, per Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sudan, Kivu”, è l’appello del Pontefice diffuso dalla sala stampa vaticana.

