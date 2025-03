La Reggina non molla, batte il Paternò e resta a -3 dalla vetta. Sorride il Sambiase, male Vibonese e Locri

calcio serie d

Prosegue il duello a distanza per il primo posto in classifica nel girone I della serie D tra Reggina e Siracusa, divise da tre punti. Alla vittoria dei siciliani (per 3-1) in casa contro la Sancataldese, oggi hanno risposto gli amaranto di Brunello Trocini espugnando il campo del Paternò grazie a una rete siglata da Adejo di testa al 58’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Una gara dura quella giocata dalla Reggina, portata a casa con una prestazione tutta grinta e sacrificio.

Bel successo casalingo anche per il Sambiase contro il Ragusa. Al vantaggio di Umbaca al 15’ per i ragazzi di Morelli, risponde Ahmentaj in chiusura di primo tempo. Nella ripresa arriva il gol partita realizzato da Carella al 70’.

Inatteso ko interno della Vibonese, superata da un Sant’Agata in giornata di grazia. Eppure la squadra rossoblù era partita bene passando in vantaggio con Alagna al 45’. Nel secondo tempo il crollo dei rossoblù: per gli ospiti in gol Pussetto, Catalano e Dorato.

Perde in casa anche il Locri, sempre più in caduta libera. Reggini sconfitti dal Castrumfavara, in gol con Palma.

La classifica delle calabresi

Siracusa sempre primo in classifica a quota 60, ma la Reggina non molla e insegue a 57. Il Sambiase è sempre quarto a 52 punti, Vibonese quinta a 45. Male il Locri, ora 16simo a 23 punti.